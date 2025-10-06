На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили причины роста цен на овощи, мясо и молочку

Профессор Сафонов: цены на овощи в России вырастут из-за расходов на хранение
Shutterstock

Подорожание овощей, мясной и молочной продукции в России вызвано условиями их хранения и производства. Об этом «Москве 24» заявил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, сезон недорогих овощей приходится на осень, поэтому к концу года их стоимость увеличится на фоне расходов на хранение и перехода с летних процессов производства на зимние. Он пояснил, что последние требуют оплаты отопления и электричества.

«Продолжится рост цен на мясо и молоко из-за перехода скота с летних пастбищ на зимнее кормление, которое всегда дороже. В первую очередь повышение цены скажется на говядине. Еще подорожают фрукты, поскольку также возрастут траты на их хранение», — добавил Сафонов.

Эксперт добавил, что оснований для снижения цен на большинство продовольственных товаров пока нет.

Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников до этого говорил, что в России ожидается увеличение цен на овощи, мясо и птицу. По его словам, в конце сентября особенно резко выросли цены на помидоры, что может привести к подорожанию томатной пасты и консервированных томатов на 4–5% до конца года.

Ранее сообщалось, что в России сахар может резко подорожать к Новому году.

