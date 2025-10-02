В России сахар может резко подорожать к Новому году

Mash: рост цен на сахар в России может составить до 20% из-за неурожая

В России в ближайшие месяцы ожидается значительный рост цен на сахар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, стоимость килограмма продукта может вырасти примерно на 20% — с нынешних 68 рублей до 81 рубля.

Причиной называют неурожай сахарной свеклы в ключевых регионах-производителях — Белгородской, Курской, Воронежской и Липецкой областях. Урожайность в 2025 году снизилась на 25%.

Проблемы начались еще весной: заморозки в мае уничтожили часть посевов, а в последующие месяцы корнеплоды не набрали массу из-за засушливой погоды. Средняя урожайность составила 252 центнера с гектара.

Ситуацию осложняют и трудности с транспортировкой: часть урожая теряется при перевозке, что эксперты оценивают примерно в 3% от общего объема. При этом отгрузки сахарной свеклы по стране сократились в среднем на 50%, а в отдельных регионах — еще сильнее. В Белгородской области показатель упал на 96%.

