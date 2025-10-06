Министр финансов оценил вклад повышения НДС в инфляцию

Силуанов: вклад от повышения НДС в инфляцию оценивается в 1%

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% в следующем году может привести к увеличению инфляции на 1%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации, передает ТАСС.

«Влияние на инфляцию оцениваем порядка 1%, что учтено в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению», — сказал министр.

Он отметил, что дополнительные поступления в бюджет страны от повышения налогов в 2026 году составят 2,3 трлн рублей.

В сентябре Минфин представил проект бюджета на 2026 год, в котором заложены изменения в Налоговый кодекс. Согласно документу, со следующего года ставка НДС вырастет на 2 процентных пункта и составит 22%. В ведомстве заявляли, что изменения направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности страны.

По словам Силуанова, повышение этого налога в качестве дополнительной меры обусловлено наименее негативным влиянием на экономику по сравнению с альтернативными сценариями.

Ранее Набиуллина оценила эффект от повышения НДС до 22%.