Кабмин утвердил проект федерального бюджета

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета РФ на 2026–2028 годы
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026–2028 годы. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В рамках бюджетного пакета Минфин предложил ряд налоговых изменений, направленных в первую очередь на финансирование обороны и безопасности.

Среди ключевых новаций — повышение ставки НДС с 20% до 22%, при этом льготная ставка 10% для социально значимых товаров будет сохранена. Кроме того, планируется введение новой системы налогообложения букмекеров: налог на игорный бизнес составит 5% от принятых ставок, а налог на прибыль — 25%.

24 сентября Минфин России предложил уменьшить порог доходов для малого и среднего бизнеса с 60 млн до 10 млн рублей. По достижении этой планки компании, использующие упрощенную систему налогообложения, будут обязаны платить НДС.

До этого глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ведомство закладывает в бюджет на 2026 год ключевую ставку на уровне 12–13%. Он отметил, что Минфин ориентируется на документ «Основные направления денежно-кредитной политики», подготовленный Банком России.

Ранее в Госдуме оценили идею собирать с богатых россиян «социальную десятину».

