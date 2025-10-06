Золото обновило исторический максимум

Цена золота на Нью-Йоркской товарной бирже обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в $3949 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Comex.

В понедельник утром стоимость декабрьского фьючерса на золото достигла $3950 за унцию, продемонстрировав рост почти на 1% по сравнению с предыдущими торгами. К 05:07 мск цена незначительно скорректировалась до $3948,2 за унцию, сохраняя положительную динамику.

11 сентября эксперты заявили, что к концу текущего года цена золота может превысить $4 тысячи за унцию из-за ухудшения геополитической обстановки и жесткой политики ФРС.

Отмечается, что золото может подорожать в случае торговой войны между США и Китаем и усугубления конфликта на Ближнем Востоке. При таком развитии событий инфляция в США вырастет, и ФРС придется проводить ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы поддержать ставку на высоком уровне.

Ранее в России появился фонд «Вечный портфель» с золотом и серебром.