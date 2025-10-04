На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт объяснил массовое обнуление банками лимитов по кредитным картам

Михтеев: банки обнуляют лимиты по кредиткам из-за требований к долговой нагрузке
Freepik.com

Банки начали массово обнулять лимиты по кредитным картам из-за ужесточения требований к предельной долговой нагрузке. Об этом агентству «Прайм» заявил генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

Эксперт пояснил, что при повышении этого показателя более чем на 80% банк сталкивается с ограничениями в возможности выдачи новых кредитов. При этом, если предельная долговая нагрузка варьируется в диапазоне от 50% до 80%, то кредитная организация может выдавать некоторое количество кредитных продуктов, уточнил гендиректор.

Мехтиев отметил, что Центральный банк России также использует и другие инструменты для снижения уровня долговой нагрузки — макропруденциальные надбавки. При их расчете регулятор учитывает лимиты по кредитным картам, в том числе неиспользуемым. Из-за этого клиенты банков, использующие беспроцентный период или не пользующиеся кредитками, оказываются под пристальным наблюдением, подчеркнул эксперт.

«Банк оценивает не только доходы и расходы по каждому клиенту, но и сравнивает упущенную выгоду с реальной стоимостью капитала», — сказал Мехтиев.

О снижении лимитов по кредитным картам российскими банками сообщалось в сентябре. Клиенты жаловались, что ограничения вводились внезапно, без предварительных уведомлений и объяснений.

Ранее россиянам посоветовали пройти мини-тест, чтобы рассчитать свою кредитную нагрузку.

