Россияне начали жаловаться на обнуление лимитов по кредиткам в крупных банках

«Известия»: российские банки массово снижают лимиты по кредитным картам
Nuttapong punna/Shutterstock/FOTODOM

Крупные российские банки начали массово снижать лимиты по кредитным картам. Об этом сообщают «Известия».

Клиенты жалуются, что ограничения вводятся внезапно, без предварительных уведомлений и объяснений. В некоторых случаях после изменения лимита карты блокировались, что мешало оплачивать даже повседневные расходы, несмотря на соблюдение всех условий банка.

Банки объяснили снижение лимитов необходимостью выравнивания финансовых показателей и сокращения резервов — средств, фактически не используемых клиентами. По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, это делается для снижения рисков нехватки средств при росте просроченной задолженности.

Эксперты отмечают, что нововведения особенно затрагивают финансово грамотных клиентов, активно пользующихся кредитками и погашающих задолженность в беспроцентный период. Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев пояснил, что такие заемщики фактически используют средства банка бесплатно, в то время как банки привлекают деньги на рынке под средние 14% годовых, что делает надежных клиентов экономически невыгодными.

Ранее россиянам посоветовали пройти мини-тест, чтобы рассчитать свою кредитную нагрузку.

