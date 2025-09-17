Россиянам посоветовали пройти мини-тест, чтобы рассчитать свою кредитную нагрузку

Сегодня банки фиксируют рекорд: просрочки по займам у россиян превысили 1,5 трлн рублей. Это прямое отражение того, как легко россияне входят в долговую зону и как сложно потом из нее выйти. О том, как оценить свой уровень кредитной нагрузки, «Газете.Ru» рассказала Татьяна Волкова, финансовый эксперт.

Специалист привела мини-тест, который позволит оценить, насколько безопасна ваша кредитная нагрузка.

«Самым первым шагом важно проверить, какой текущий уровень вашей долговой нагрузки. Для этого необходимо воспользоваться простой формулой: ежемесячные выплаты по кредитам ÷ ваш ежемесячный доход × 100%. Например, ваша зарплата 80 000 рублей, на кредиты уходит 24 000 рублей. Получается: 24 000 ÷ 80 000 = 0,3 → 0,3 × 100% = 30%», — объяснила она.

После того как вы сделали расчеты, необходимо оценить результаты.

«До 30% — комфортная зона. Кредиты под контролем: не мешают жить и копить. 30–50% — желтый сигнал. Еще терпимо, но любая внеплановая трата (болезнь, ремонт, снижение дохода) может выбить из колеи. Больше 50% — тревожно. Если большая часть заработка уходит банкам, то это прямой путь в долговую яму», — предупредила специалист.

Избавляться от проблемы нужно системно, но начать можно с трех понятных действий.

«Честно оцените ситуацию, пройдите мини-тест и зафиксируйте результат. Далее составьте подробный бюджет: фиксируйте все доходы и расходы — от чашки кофе до коммунальных платежей. Такой контроль помогает увидеть, куда «утекают» деньги, и перенаправить их на приоритетные цели. Постарайтесь снизить нагрузку: пересмотрите бюджет, временно урежьте необязательные траты, перенесите приоритеты в пользу обязательных выплат. Наконец, измените свое отношение к кредитам. Так сложилось, что многие привыкают брать кредит при малейшем неудобстве. Оплатить продукты с кредитки, взять заем на мелкую покупку — быстрота решения оборачивается долговым снежным комом», — сказала она.

Эксперт также дала несколько других советов, как грамотно управлять бюджетом.

Рефинансируйте. Если возможно, то посмотрите варианты рефинансирования текущих займов по более выгодным условиям.

Создайте резервный фонд. Начните формировать «подушку безопасности». Простое правило: откладывайте хотя бы 10% от каждого дохода на отдельный счет для непредвиденных расходов. Сначала это тяжело, но по мере роста накоплений приходит уверенность и снижается риск снова влезть в долги.

Ищите новые источники дохода. Чтобы выбраться из долгов и не вернуться обратно, важно расширить финансовую базу. Это может быть подработка, запуск небольшого бизнеса или новые формы заработка.

«И даже если сейчас кажется, что ситуация безнадежна, начните с малого: составьте бюджет, откажитесь от ненужной покупки, переведите 500 рублей на резервный счет. Маленькие действия складываются в большие перемены. А финансовая свобода — это не мечта, а результат последовательных шагов», — резюмировала она.

