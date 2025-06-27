Повышение тарифов ЖКХ: сколько россияне будут платить за квартиру с июля 2025 года

Почему коммунальные тарифы вновь повышают и как сэкономить на ЖКХ

С 1 июля 2025 года в России произойдет плановое повышение коммунальных тарифов. Оно станет одним из самых значительных за последние годы. В зависимости от региона рост стоимости услуг ЖКХ будет существенно варьироваться. Как именно изменятся цены на коммуналку, чем обусловлено повышение, почему тарифы растут и как уменьшить расходы в платежках — в материале «Газеты.Ru».

Как проиндексируют тарифы ЖКХ с 1 июля 2025 года

О том, что тарифы на коммунальные услуги в 2025 году существенно вырастут, стало известно в ноябре 2024 года, когда правительство РФ опубликовало распоряжение №3287-р. В нем утверждены индексы повышения платы за коммунальные услуги для каждого региона нашей страны.

На 11,9% в среднем будут проиндексированы тарифы ЖКХ с 1 июля 2025 года

Процент роста платы за коммунальные услуги существенно варьируется.

Самое масштабное повышение тарифов ЖКХ ждет:

Москву, Новгородскую, Мурманскую, Ярославскую и Ленинградскую области — на 15%,



Алтайский край – на 15,5%,



Республики Дагестан, Татарстан — на 17,5%,



Республику Ингушетию — на 17,6%,



Республику Мордовию, Челябинскую область — на 18%,



Республику Северную Осетию-Аланию — на 19,1%,



Кемеровскую область — на 19,8%,



Архангельскую область — на 20,0%,



Пермский край — на 21,1%.

Наименьшая индексация тарифов ЖКХ будет в:

Амурской области — 8,6%,



Республике Алтай — 8,8%,



Ханты-Мансийском АО — 9,0%,



Ямало-Ненецком АО — 9,2%,



Чеченской Республике — 9,2%.

close Владимир Трефилов/РИА Новости

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин в разговоре с «Газетой.Ru» напомнил, что последняя индексация тарифов ЖКХ проходила 1 июля 2024 года — в среднем на 9,8%. При этом предыдущая проводилась в 2022 году дважды, совокупное повышение тарифов составило 19,5%.

Примечательно, что уровень индексации будет дифференцирован по регионам — субъекты с более высоким уровнем экономического развития получат больший коэффициент роста тарифов. Некоторые регионы, напротив, столкнутся с более щадящим режимом изменения цен, что можно сравнить с политикой выравнивания уровня жизни в советский период. Дмитрий Морковкин доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Почему растут тарифы ЖКХ

Индексация тарифов в июле 2025 года будет выше, чем в некоторые предыдущие годы, когда темпы роста держались ближе к 4—6%, но при этом соответствует общему инфляционному фону и росту издержек в отрасли, отмечает генеральный директор управляющей компании «Терра» Юлия Федорова. В разговоре с «Газетой.Ru» она спрогнозировала увеличение ежемесячных платежей в размере от 500 рублей и выше — в зависимости от состава семьи, площади квартиры и структуры потребления ресурсов.

«Важно понимать: управляющие компании не устанавливают тарифы на коммунальные услуги — они утверждаются органами власти и регулирующими структурами. УК лишь транслирует изменения, обеспечивая прозрачность расчетов и качество обслуживания. Также за собственниками помещений в многоквартирном доме остается право утвердить на общем собрании плату за жилищные услуги. В данном случае управляющая компания будет выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества дома в рамках платы, которую утвердили жители», — подчеркнула она.

На рост тарифов, по словам Юлии Федоровой, влияет несколько факторов:

Инфляция — в том числе опережающая по отношению к росту реальных доходов населения. Стоимость топлива, электроэнергии, материалов и услуг ежегодно увеличивается.



— в том числе опережающая по отношению к росту реальных доходов населения. Стоимость топлива, электроэнергии, материалов и услуг ежегодно увеличивается. Рост расходов на обслуживание инженерной инфраструктуры — сети в большинстве городов изношены на 60–70% и требуют серьезных затрат на ремонт и модернизацию.



— сети в большинстве городов изношены на 60–70% и требуют серьезных затрат на ремонт и модернизацию. Повышение заработной платы рабочим и техническим специалистам , чтобы удержать кадры в условиях дефицита специалистов в ЖКХ.



, чтобы удержать кадры в условиях дефицита специалистов в ЖКХ. Обязательные экологические и технологические требования — например, переход на современные приборы учета, цифровые сервисы и энергосбережение.

«То есть тариф — это не просто сумма, а отражение объективных экономических процессов в стране и в отрасли», — пояснила Федорова.

Почему тарифы индексируются в разных регионах по-разному

Это связано с несколькими причинами. Среди основных Юлия Федорова называет следующие:

Разная себестоимость ресурсов: например, в регионах с холодным климатом затраты на отопление выше.



Наличие или отсутствие субсидий от региональных властей.



Техническое состояние коммунальной инфраструктуры: в некоторых субъектах требуется больше вложений.



Экономические условия в регионе: уровень средней зарплаты и собираемости платежей.

Дмитрий Морковкин считает, что с экономической точки зрения регулярную индексацию тарифов на ЖКУ можно назвать обоснованной.

«Повышение тарифов на коммунальные услуги зависит не только от общей инфляции в стране — по официальным данным Росстата, инфляция за 2024 год составила 9,52%, а от стоимости производства и доставки этих самых услуг. Например, прокачки по трубам газа, нагревания и подведения воды, обеспечения подачи электроэнергии, необходимости модернизации коммунальной инфраструктуры и других факторов», — пояснил доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Эксперт также отметил, что по каждому субъекту РФ принято предельно допустимое отклонение от установленного распоряжением правительства РФ индекса по отдельным городам на основании решений глав регионов.

«Кроме того, по данным ФАС России, с 2025 года обоснованность установленных тарифов ЖКХ будет оцениваться с учетом того, что 1,5% выручки ресурсоснабжающих компаний должны иметь целевой характер и направляться только на модернизацию коммунальной инфраструктуры», — добавил Морковкин.

Как уменьшить расходы на ЖКХ

Первое, с чего стоит начать — это энергосбережение . Юлия Федорова советует обратить внимание на простые меры, такие как установка терморегуляторов на радиаторы, утепление окон и дверей, установка современных приборов учета. Эти несложные шаги позволяют существенно снизить счета.

«Также государство предоставляет субсидии семьям , чьи расходы на ЖКХ превышают определенный процент от дохода. Он установлен постановлением правительства в размере 22%. Но регионы могут самостоятельно снизить этот порог. Например, в Санкт-Петербурге он составляет 14%. Для получения субсидии необходимо подать заявление в МФЦ или через Госуслуги», — рассказала она.

В большинстве субъектов РФ максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ — 22%.



Субсидия компенсирует часть стоимости жилищно-коммунальных услуг. При этом у семьи не должно быть подтвержденной судом непогашенной задолженности.

Узнать, положена ли вам субсидия, можно в отделе социальной защиты населения по месту жительства.

close Стрингер/РИА Новости

Каких еще новшеств ждать в системе ЖКХ в 2025 году

2025 год ознаменуется не только ценовыми корректировками, но и качественными изменениями в управлении коммунальным хозяйством, считает профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Надежда Капустина.

Цифровизация коммунальных сервисов вступит в активную фазу — планируется полный переход на электронный документооборот в сфере учета потребления ресурсов. Невольно вспоминается советская эпоха всеобщей паспортизации жилого фонда, только теперь вместо бумажных картотек — интеллектуальные системы мониторинга. Важной новацией станет введение единого платежного документа на территории всей страны. Унификация форматов расчетов должна повысить прозрачность начислений и упростить процедуру оплаты для потребителей. Надежда Капустина доктор экономических наук

Эксперт напомнила, что подобную попытку стандартизации коммунальных платежей предпринимали еще в начале 1990-х годов, когда страна переживала трансформацию социально-экономического уклада, однако региональные различия тогда не позволили реализовать замысел.

«Также ожидается пересмотр нормативов потребления коммунальных ресурсов. Многие из действующих нормативов были разработаны еще в 1980-х годах и не отражают реального потребления современных домохозяйств. Обновленные нормативы будут учитывать технологические изменения в быту граждан и внедрение энергосберегающих технологий», — пояснила Капустина.

Также эксперт прогнозирует, что:

Механизмы социальной поддержки граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг претерпят определенную трансформацию, которая предполагает переход льготного обеспечения от натуральных льгот к денежным компенсациям. Подобные нововведения проводились в начале 2000-х годов.



Многодетные семьи сохранят преференциальный статус — для них предусмотрены скидки на оплату жилищных услуг. Пенсионеры с низким уровнем дохода получат адресную поддержку через механизм субсидий. Ветераны труда и участники боевых действий сохранят право на компенсацию части расходов на коммунальные услуги.



Новшеством станет программа поддержки молодых специалистов, переезжающих в малые города и сельскую местность. Для них будут предусмотрены временные льготы по оплате коммунальных услуг — своеобразная современная интерпретация подъемных, которые выплачивались молодым специалистам в рамках программы освоения целины.



Система субсидирования станет более гибкой — порог предельно допустимой доли расходов на ЖКХ в семейном бюджете будет скорректирован с учетом региональных особенностей.

«Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что предстоящие изменения в тарифной политике ЖКХ следуют исторической логике развития отрасли. Баланс между экономической эффективностью и социальной справедливостью остается ключевым принципом при формировании ценовой политики в жилищно-коммунальной сфере», — сказала Капустина.