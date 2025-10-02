Казахстан планирует поставить в Германию 1,7 млн тонн нефти

«Казмунайгаз» планирует поставить в Германию 1,7 млн тонн нефти в 2025 году

Казахстанская нефтегазовая компания «Казмунайгаз» планирует поставить в Германию 1,7 млн тонн нефти в 2025 году. Об этом заявил председатель правления акционерного общества «НК «Казмунайгаз» Асхат Хасенов, передает ТАСС.

«По Германии у нас 1,5 млн тонн поставок нефти было в прошлом году. В этом году мы планируем не менее 1,7 млн тонн», — сказал он.

Хасенов добавил, что Казахстан намерен наращивать поставки по данному маршруту.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что согласно прогнозам, в 2025 году темпы роста мировой экономики превысят ранее запланированные показатели, что послужило основанием для принятия странами ОПЕК+ решения об увеличении объемов добычи нефти в октябре текущего года.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов рассказал, что за последние 10 лет российской нефтегазовой отрасли удалось освоить 160 типов различного оборудования.

Ранее в Индии рассказали, сколько страна сэкономила на покупке нефти РФ.