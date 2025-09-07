Новак рассказал, как рост мировой экономики повлияет на добычу нефти

Согласно прогнозам, в 2025 году темпы роста мировой экономики превысят ранее запланированные показатели, что послужило основанием для принятия странами ОПЕК+ решения об увеличении объемов добычи нефти в октябре текущего года. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

«Макроэкономические показатели по результатам, и по оценкам многих экспертов, в этом году будет чуть выше, чем изначально планировались, в том числе по росту мировой экономики. Мы видим активность, которая сегодня наблюдается, использование нефтепродуктов в мире, и авиасообщения, и автомобильные перевозки. Поэтому такое решение было принято, оно абсолютно рыночно», — подчеркнул он по итогам заседания восьми ведущих стран ОПЕК+.

Вице-премьер также отметил, что в настоящее время на нефтяном рынке наблюдается баланс между спросом и предложением.

7 сентября, основываясь на позитивных тенденциях, наблюдаемых на нефтяном рынке, восемь государств, входящих в ОПЕК+, согласовали увеличение объемов добычи. Таким образом, в октябре производство нефти превысит сентябрьские показатели на 137 тысяч баррелей в сутки.

