В Индии рассказали, сколько страна сэкономила на покупке нефти РФ

Indian Express: Индия за 3 года сэкономила $12,6 млрд на покупке нефти из РФ

Покупка российской нефти позволила Индии сэкономить $12,6 млрд чуть более чем за три года. Об этом пишет газета Indian Express.

В статье отмечается, что Индии «не желает поступаться своей стратегической автономией» на фоне торговых пошлин со стороны США.

«Очевидно, что Нью-Дели не желает, чтобы Вашингтон диктовал ему, с кем ему следует вести бизнес, особенно когда речь идет о России — давнем и ключевом стратегическом партнере Индии», — говорится в материале.

27 августа начали действовать 50%-ные пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа в отношении Индии за отказ прекратить закупки российской нефти. По данным газеты The Guardian, пошлины будут действовать в отношении таких товаров, как одежда, текстиль, драгоценные камни, обувь, мебель и пр. При этом для ряда товаров были сделаны исключения. В частности, от пошлин освобождены топливо, электроника и некоторые лекарства, они составляют около 30% экспорта Индии в США.

По данным Bloomberg, несмотря на давление со стороны американского лидера, Индия не планирует отказываться от российской нефти, поскольку ее низкая цена, позволяет сдерживать инфляцию в стране. Поэтому импорт нефти из РФ Индией, как говорится в публикации, «скорее всего, останется на текущем уровне».

Ранее сообщалось, что Индия может начать добычу ресурсов в России на фоне угроз Трампа.