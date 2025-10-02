В России ожидают резкий рост удаленной работы

В 2026 году 50–60% российских компаний перейдут на удаленную работу, предоставив сотрудникам возможность не посещать офис. По сравнению с 2024 годом эта доля вырастет в полтора раза, спрогнозировала для «Газеты.Ru» экс-сенатор, экс-вице-спикер Госдумы, председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова.

«В перспективе ближайших лет российский бизнес демонстрирует явную тенденцию к расширению практики дистанционной занятости. По оценкам специалистов, в 2026 году доля организаций, готовых предложить сотрудникам возможность работать удаленно, может достичь впечатляющих 50–60%, что существенно превышает показатель 2024 года в 40%. Такой стремительный рост обусловлен несколькими факторами: острым дефицитом профессионалов на рынке труда, необходимостью удержания ценных кадров и оптимизацией расходов предприятий. Опыт вынужденного перехода на дистанционный формат во время пандемии убедительно доказал, что при правильном подходе удаленная работа в России не только не снижает производительность труда, но она может даже возрастать, а операционные издержки компаний уменьшаются», — отметила Епифанова.

По ее словам, сотрудники тоже находят множество преимуществ в возможности трудиться вне офиса: экономия времени и денег на дорогу, гибкий график, комфортное рабочее пространство и возможность более эффективно распоряжаться личным временем. Епифанова добавила, что домашняя обстановка часто способствует лучшей концентрации и продуктивности. Однако у работы из дома есть свои подводные камни. Экс-сенатор сказала, что среди основных минусов удаленки — риск социальной изоляции из-за ограниченного общения с коллегами, сложности с самодисциплиной и разграничением рабочего и личного времени, необходимость обустройства специального рабочего места. Особую категорию составляют фрилансеры, которые нередко сталкиваются с нестабильностью доходов и отсутствием социальных гарантий, отметила эксперт. Успешная работа на удаленке требует от сотрудника высокой самоорганизации, умения грамотно планировать время и четко соблюдать режим труда и отдыха, заключила Епифанова.

