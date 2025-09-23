На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как повысить продуктивность рабочего дня на удаленке

Турэксперт Науменко: на удаленной работе важно соблюдать четкий распорядок дня
Shutterstock

Основатель и руководитель туристического агентства Анастасия Науменко в беседе с RuNews24.ru поделилась рекомендациями по повышению продуктивности на удаленной работе. По ее мнению, ключевым фактором является создание четкого распорядка дня с фиксированным временем начала и окончания рабочего времени, что помогает поддерживать дисциплину и избегать нарушения режима.

Важную роль играет и организация рабочего пространства в квартире, чтобы отделить профессиональную деятельность от личного времени. Эксперт также советует установить четкие границы с друзьями и семьей, чтобы близкие понимали: в рабочие часы вы недоступны для бытовых вопросов и общения.

Не менее значимым аспектом Науменко называет регулярные перерывы, которые помогают поддерживать энергетический уровень и концентрацию внимания в течение дня.

По ее наблюдениям, продуктивность на удаленной работе может не уступать офисной, а в некоторых случаях — даже превосходить ее за счет создания комфортной рабочей среды.

HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян до этого говорил, что в мире наблюдается тренд на отказ от удаленной работы. При этом самим компаниям возвращение сотрудников не столь важно, а иногда и менее выгодно.

Ранее стало известно, сколько россиян любят свою работу.

