Компания Greenfield отвергла сообщение о превышении норм по пестицидам

Производитель чая Greenfield отрицает превышение допустимого уровня пестицидов
tasha0102/Shutterstock/FOTODOM

Российская группа компаний «Орими», известная на российском рынке своими торговыми марками чая Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», опровергла информацию о превышении норм по остаточному содержанию пестицидов в чайной продукции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

До этого «Известия» сообщили, что в России с начала 2025 года обнаружили 111 тонн чая с наличием пестицидов, в том числе у 7 крупнейших производителей - «Универсальные пищевые технологии», «Орими», «РЧК-Трейдинг», «Объединенная чайная компания», «Шеннун», «Симфония», «Рязанская чаеразвесочная фабрика». Издание сослалось на результаты проведенных Роспотребнадзором и Россельхознадзором проверок.

По словам представителя компании «Орими», сообщение содержит искаженные факты и недостоверную информацию.
«В 2025 году в готовой чайной продукции ГК «Орими», представленной на российском рынке, превышение норм по остаточному содержанию пестицидов не выявлялось», — добавили в компании.

Там также обратили внимание, что в соответствии с законодательством, в ЕАЭС и России осуществляется обязательный контроль остаточных количеств пестицидов в используемом сырье и готовой продукции. Сама компания также тщательно следит за качеством сырья поставщиков и проводит выборочные лабораторные исследования партий.

Ранее россиянам объяснили, как избежать отравления стритфудом.

