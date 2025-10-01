На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ выявили крупные партии чая, содержащего ядохимикаты

«Известия»: в РФ в январе–августе выявили свыше 111 тонн чая с пестицидами
true
true
true
close
Pexels

В РФ в период с января по август 2025 года выявили в общей сложности более 111 тонн чая, содержащего в себе пестициды. Об этом сообщила газета «Известия», сославшись на результаты проведенных Роспотребнадзором и Россельхознадзором проверок.

По данным издания, специалисты исследовали свыше 57 тыс. проб чайной продукции на предмет содержания в них опасных химических веществ. В результате нарушения были выявлены у ряда крупных брендов. Среди них — Greenfield, «Беседа», «Русская чайная компания», Tess и «Золотая чаша».

Из публикации следует, что в продукции семи крупнейших в РФ производителей обнаружили опасные ядохимикаты. Речь идет о компаниях «Шеннун», «Универсальные пищевые технологии», «Симфония», «РЧК-Трейдинг», «Рязанская чаеразвесочная фабрика», «Орими» и «Объединенная чайная компания».

На этом фоне глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов направил обращения в правительство, министерство сельского хозяйства и Генеральную прокуратуру, попросив привлечь допустившие нарушения фирмы к ответственности. При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что весь опасный чай был изъят из оборота.

Как отметили авторы материала, пестициды — это химические вещества, используемые для уничтожения или подавления вредных организмов, способных нанести ущерб урожаю. Данные ядохимикаты, когда попадают в организм человека, наносят ему значительный ущерб.

Ранее были названы овощи и фрукты, с которыми в организм человека попадают вредные химикаты.

