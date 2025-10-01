Россиянам объяснили, как избежать отравления стритфудом

Уличная еда часто приводит к отравлению из-за одной ключевой проблемы – нарушения температурного режима хранения продуктов. Причем наибольшую опасность представляют майонезные соусы, особенно если они стоят просто на прилавках, а не в холодильниках – в таких емкостях создается идеальная среда для размножения бактерий. Об этом в беседе с RT предупредила директор центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

«Наибольшую опасность представляют скоропортящиеся ингредиенты: мясные начинки, соусы на майонезной основе, свежие овощи и зелень. При длительном нахождении в температурной зоне выше +5 °C в них происходит рост патогенных микроорганизмов», — объяснила эксперт.

Приготовление уличной еды также связано с рисками перекрестного загрязнения, когда из-за ограниченного пространства могут соприкасаться сырые и готовые продукты. Причем повара часто используют одну и ту же посуду, включая ножи, разделочные доски – все это чревато попаданием в готовое блюдо сальмонеллы и прочих бактерий, вызывающих отравление. Поэтому при выборе места покупки стритфуда важно отдавать предпочтение тем заведениям, где можно проконтролировать, что сотрудники используют различные упаковки для каждой порции, соблюдают температуру хранения продуктов. Важно также учитывать внешний вид торговой точки и поваров – все должно быть чистым и опрятным, подчеркнула специалист.

Лучше всего приобретать стритфуд там, где блюда готовят на глазах у посетителей, а не разогревают полуфабрикаты, считает Спеценко. Если следовать этим основным правилам, то потребление уличной еды не принесет неприятных сюрпризов, заключила она.

Исследователи до этого выяснили, что большинство (63%) россиян не едят стритфуд, потому что боятся отравиться или брезгуют. Еще 16% респондентов признались, что считают уличную еду небезопасной, однако все равно ее покупают. Они уточнили, что стараются выбирать проверенные точки и баловать себя редко. При этом 19% опрошенных россиян заявили, что регулярно покупают стритфуд и не видят никаких рисков.

