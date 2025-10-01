Эксперты раскрыли, когда в России стабилизируется ситуация с бензином

В России в некоторых регионах автозаправочные станции вводят ограничения на объёмы продаж топлива, на фоне чего цены на него растут. Однако вскоре рынок стабилизируется – уже к концу октября-началу ноября биржевые котировки поползут вниз, заверил в беседе с радио Sputnik замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Среди причин дефицита бензина на АЗС и роста цен эксперт выделил сезонный рост спроса, который совпал с ремонтом НПЗ и повышением стоимости топлива на бирже. По словам Фролова, решить эту проблему можно с помощью защиты НПЗ, а также развития логистики. При сохранении сегодняшней ситуации котировки начнут снижаться к началу ноября, потянув за собой оптовые цены, считает специалист.

«Продажа моторных топлив на всех заправках будет восстанавливаться, кроме тех заправок, которые закроются», – добавил эксперт.

В целом сегодня в России бензин значительно дешевле, чем во многих других странах – на такой стоимости базируется конкурентоспособность, отметил в свою очередь экономист Максим Чирков. По его словам, рынок не только вскоре стабилизируется, но и может показать обратное отклонение цен в сторону снижения.

«Нет никаких сомнений, что ситуация будет нормализована и за периодом такого повышенного спроса и несколько сниженного предложения будет период ровно противоположный, где будут цены на топливо стабилизироваться, а может быть даже мы увидим снижение», – заключил экономист.

Напомним, в некоторых российских регионах АЗС стали ограничивать объёмы отпуска бензина. Так, некоторые сети были вынуждены ввести ограничения на отпуск бензина в 10–20 л на посетителя. Также стало известно, что количество продающих бензин АЗС сократилось за почти два месяца в России на 360 объектов – это около 1,6% от всех АЗС в стране. Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина предупредила , что в ближайшее время стоимость бензина вырастет до «космических» показателей из-за того, что независимые АЗС столкнулись с дефицитом топлива на фоне неподъёмных закупочных цен.

Сегодня стало известно , что правительство планирует расширить меры поддержки внутреннего топливного рынка на фоне падения производства и нехватки бензина в ряде регионов России. Согласно документу, предлагается обнулить ввозные таможенные пошлины в размере 5% на бензин из Китая, Сингапура и Южной Кореи через определённые пункты пропуска на Дальнем Востоке. Также власти намерены увеличить импорт бензина из Белоруссии до 300 тысяч в месяц против 45 тысяч тонн сейчас.

Ранее сообщалось , что Путину представят решение проблемы с бензином в Крыму.