В России сокращается число заправок

«Ъ»: в РФ за два месяца количество продающих бензин АЗС сократилось на 360
Global Look Press

Количество продающих бензин АЗС сократилось за почти два месяца в России на 360 объектов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитическую компанию «ОМТ-Консалт».

С 28 июля по 22 сентября количество заправок сократилось на 2,6%, или на 360 объектов. Это, как отмечает издание, около 1,6% от всех АЗС в стране.

Среди АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний сокращение составило 0,8%, среди независимых — 4,1%. Анализ велся с момента, когда на рынке начали фиксироваться перебои с поставками.

Больше всего пострадал Южный федеральный округ. Там число продающих бензин АЗС сократилось на 14,2% (более чем на 220 объектов). На Дальнем Востоке и в Приволжском федеральном округе сокращение на 2%, в Центральном федеральном округе — на 1,5%.

Самая сложная ситуация зафиксирована в Крыму и Севастополе, где около 50% заправочных станций прекратили продавать бензин.

«ОМТ-Консалт» отмечает, что риск расширения дефицита сохраняется из-за концентрации НПЗ и нефтебаз в западной части РФ.

Накануне «Известия» сообщали, что АЗС в стране стали ограничивать объемы отпуска бензина. По информации издания, некоторые сети были вынуждены ввести ограничения на отпуск бензина в 10–20 л на посетителя.

Ранее сообщалось, что за два года топливо в РФ подорожало на 22%.

