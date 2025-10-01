Эксперты сочли хорошим показателем дефицит российского бюджета в 3,7 трлн рублей

Дефицит федерального бюджета в 2026 году достигнет 3,786 трлн рублей – соответствующий законопроект о бюджете на 2026–2028 гг. внесли в Госдуму. Однако ничего тревожного в этом нет – нынешние планы по превышению расходов над доходами вполне нормальны в текущих экономических условиях, заверил финансист Александр Лосев в беседе с 360.ru.

Эксперт объяснил, что слишком большой дефицит говорит об острой нехватке средств в казне и неспособности Минфина грамотно управлять ею – при таком положении дел расходы не контролируются, а доходы слишком неустойчивы. В этом случае бюджет начинают финансировать за счет внутренних и внешних источников, включая выпуск гособлигаций, привлечение инвесторов – все это делается с целью «обуздать» казну, пояснил специалист.

Однако сейчас ситуация другая, отметил Лосев. По его словам, нынешний дефицит – это очень хороший показатель, о достижении которого многие страны Европы даже не мечтают. Возник такой дефицит как нормальная реакция на охлаждение экономики.

«В первом полугодии треть компаний ушла в убыток. С другой стороны, те задачи, которые стоят перед правительством, требуют от бюджета существенных затрат, поэтому возникает дефицит», — добавил специалист.

При этом его коллега, финансист Андрей Бархота отметил, что острой проблема дефицита бюджета стала из-за отсутствия инвесторов-нерезидентов, на фоне чего предпринимаются попытки покрыть его внутренними источниками. Если сделать это не удастся, то придется повышать налоговые ставки и перечень налогов, предупредил эксперт.

Так, в этом году уже пришлось повысить налог на добавленную стоимость, напомнил Лосев.

«К сожалению, нагрузка на граждан из-за роста НДС возрастает. Это, наверное, главный минус наличия дефицита бюджета», — констатировал он.

Еще один способ повышения доходности – это приватизация. Как отметил Бархота, в этом и последующих годах она может добавить в казну около 300 млрд рублей за 12 месяцев. Что касается влияния дефицита бюджета на инфляцию, то к ее разгону приведет повышение НДС, считает Лосев. При этом он напомнил, что значимые товары НДС останутся в числе льготных, следовательно, часть потребительской корзины цены не изменит.

Напомним, в рамках бюджетного пакета на 2026–2028 гг. Минфин предложил ряд налоговых изменений, направленных в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Среди ключевых новаций — повышение ставки НДС с 20% до 22%, при этом льготная ставка 10% для социально значимых товаров будет сохранена. Кроме того, планируется введение новой системы налогообложения букмекеров: налог на игорный бизнес составит 5% от принятых ставок, а налог на прибыль — 25%.

