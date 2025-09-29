В РФ выделят 275 млн рублей на изучение причин старения

На проведение исследований, направленных на оценку процессов старения клеток, выделят из российского бюджета 275,4 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2026 год и плановые 2027-2028 годы.

«Проведение исследований, направленных на оценку процессов старения клеток и выявление причин старения, в 2026-2027 годах — 137,7 млн рублей ежегодно», — говорится в проекте.

В сентябре в журнале Cell было опубликовано исследование группы ученых из Китая, которые успешно протестировали экспериментальную инъекцию, способную замедлять процессы старения организма.

Созданный препарат активирует иммунную систему, нацеливая ее на уничтожение сенесцентных клеток. Так называют стареющие клетки, которые утратили способность к делению, но по-прежнему сохраняются или накапливаются в тканях, нарушая их работу. Введение генетически модифицированных стволовых клеток, устойчивых к признакам старения, позволило добиться выраженного омолаживающего эффекта.

Ранее в России создали калькулятор биологического возраста.