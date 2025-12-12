Найдена самая дорогая квартира на вторичном рынке Москвы

На вторичном рынке элитной недвижимости Москвы в продаже находятся 696 объектов общей площадью 121,3 тыс. кв. м. Об этом сообщили «Известиям» 12 декабря в компании Kalinka Ecosystem.

По оценке экспертов, самым дорогим лотом на вторичном рынке является квартира площадью 620 кв. м в Пресненском районе стоимостью 3,7 млрд рублей. Второе место занимает объект площадью 1721 кв. м в районе Якиманки с ценой 3,4 млрд рублей, замыкает тройку лидеров лот площадью 950 кв. м в Пресненском районе за 2,9 млрд рублей.

По данным компании, средневзвешенная цена предложения оценивается примерно в 1,5 млн рублей за квадратный метр, а средняя стоимость лота составляет 257 млн рублей.

Аналитики отметили, что среди высокобюджетных объектов встречаются редкие «трофейные» лоты, рассчитанные на покупателей, ценящих историю и уникальные особенности недвижимости. В настоящее время доля подобных объектов не превышает 5% от общего предложения на московском рынке элитного жилья.

Среди факторов, повышающих ценность таких лотов, аналитики назвали престижное местоположение, панорамные виды, наличие террасы и каминов. При этом отделка, как правило, не выполняется, что позволяет покупателю оформить интерьер по собственному вкусу.

