На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найдена самая дорогая квартира на вторичном рынке Москвы

«Известия»: самая дорогая квартира-вторичка в Москве стоит 3,7 млрд рублей
true
true
true
close
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

На вторичном рынке элитной недвижимости Москвы в продаже находятся 696 объектов общей площадью 121,3 тыс. кв. м. Об этом сообщили «Известиям» 12 декабря в компании Kalinka Ecosystem.

По оценке экспертов, самым дорогим лотом на вторичном рынке является квартира площадью 620 кв. м в Пресненском районе стоимостью 3,7 млрд рублей. Второе место занимает объект площадью 1721 кв. м в районе Якиманки с ценой 3,4 млрд рублей, замыкает тройку лидеров лот площадью 950 кв. м в Пресненском районе за 2,9 млрд рублей.

По данным компании, средневзвешенная цена предложения оценивается примерно в 1,5 млн рублей за квадратный метр, а средняя стоимость лота составляет 257 млн рублей.

Аналитики отметили, что среди высокобюджетных объектов встречаются редкие «трофейные» лоты, рассчитанные на покупателей, ценящих историю и уникальные особенности недвижимости. В настоящее время доля подобных объектов не превышает 5% от общего предложения на московском рынке элитного жилья.

Среди факторов, повышающих ценность таких лотов, аналитики назвали престижное местоположение, панорамные виды, наличие террасы и каминов. При этом отделка, как правило, не выполняется, что позволяет покупателю оформить интерьер по собственному вкусу.

Ранее эксперт раскрыл работающий способ накопить на первоначальный взнос по ипотеке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами