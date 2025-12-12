На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине признали, что Евросоюз мешает мирному процессу

Kyiv Post: Европа пытается убедить США замедлить переговоры по Украине
true
true
true
close
РИА Новости

Европа стремится замедлить переговоры по Украине, убеждая США не спешить с заключением соглашения. Об этом пишет украинское издание Kyiv Post.

«Европейские лидеры развертывают срочное дипломатическое контрнаступление, чтобы удержать президента Дональда Трампа от замыкания Украины на том, что, как они опасаются, может быть поспешной и склоненной в сторону России мирной сделкой», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в сообщении, ЕС «спешно пытается» убедить Белый дом «замедлиться».

При этом 12 декабря советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина согласна на создание буферной зоны на территории Донбасса.

СМИ публиковали подробности обновленного текста мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Среди главных пунктов — уход ВСУ из Донбасса, отказ НАТО принимать Киев, проведение президентских выборов на Украине и совместное использование российских замороженных активов. Накануне стало известно, что Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения. Что в России думают об обновленном варианте мирного договора — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский сравнил с «планом Маршалла» соглашение с США о восстановлении Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами