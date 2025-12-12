На Украине признали, что Евросоюз мешает мирному процессу

Европа стремится замедлить переговоры по Украине, убеждая США не спешить с заключением соглашения. Об этом пишет украинское издание Kyiv Post.

«Европейские лидеры развертывают срочное дипломатическое контрнаступление, чтобы удержать президента Дональда Трампа от замыкания Украины на том, что, как они опасаются, может быть поспешной и склоненной в сторону России мирной сделкой», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в сообщении, ЕС «спешно пытается» убедить Белый дом «замедлиться».

При этом 12 декабря советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина согласна на создание буферной зоны на территории Донбасса.

СМИ публиковали подробности обновленного текста мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Среди главных пунктов — уход ВСУ из Донбасса, отказ НАТО принимать Киев, проведение президентских выборов на Украине и совместное использование российских замороженных активов. Накануне стало известно, что Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения. Что в России думают об обновленном варианте мирного договора — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский сравнил с «планом Маршалла» соглашение с США о восстановлении Украины.