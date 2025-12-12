Премьер Венгрии раскритиковал отход от принципа единогласия в Евросоюзе

Орбан заявил, что Венгрия выступает против отхода от принципа единогласия в ЕС

Будапешт выступает против отхода от принципа единогласия в Европейском союзе (ЕС) и намерен сделать все возможное для восстановления законного порядка. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он обратил внимание, что 12 декабря в ЕС должно состояться письменное голосование по бессрочной заморозке активов РФ.

«Сегодняшней процедурой брюссельцы одним росчерком пера отменяют требование единогласия, что явно противозаконно», — подчеркнул глава венгерского правительства.

Как он отметил, голосование хотят провести «менее чем за неделю до заседания Европейского совета». По мнению Орбана, это свидетельствует о замене верховенства права в региональном содружестве на «правление бюрократов».

«Иными словами, установилась брюссельская диктатура», — уточнил премьер-министр.

11 декабря агентство Reuters написало, что послы стран — членов ЕС начали письменную процедуру для принятия официального решения Совета Европейского союза о долгосрочном замораживании российских активов. Ожидается, что этот шаг позволит «подготовить почву» для дальнейшего использования заблокированных активов РФ в интересах Украины.

Ранее премьер-министр Бельгии назвал воровством использование замороженных активов РФ.