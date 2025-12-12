На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Венгрии раскритиковал отход от принципа единогласия в Евросоюзе

Орбан заявил, что Венгрия выступает против отхода от принципа единогласия в ЕС
true
true
true
close
Global Look Press

Будапешт выступает против отхода от принципа единогласия в Европейском союзе (ЕС) и намерен сделать все возможное для восстановления законного порядка. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он обратил внимание, что 12 декабря в ЕС должно состояться письменное голосование по бессрочной заморозке активов РФ.

«Сегодняшней процедурой брюссельцы одним росчерком пера отменяют требование единогласия, что явно противозаконно», — подчеркнул глава венгерского правительства.

Как он отметил, голосование хотят провести «менее чем за неделю до заседания Европейского совета». По мнению Орбана, это свидетельствует о замене верховенства права в региональном содружестве на «правление бюрократов».

«Иными словами, установилась брюссельская диктатура», — уточнил премьер-министр.

11 декабря агентство Reuters написало, что послы стран — членов ЕС начали письменную процедуру для принятия официального решения Совета Европейского союза о долгосрочном замораживании российских активов. Ожидается, что этот шаг позволит «подготовить почву» для дальнейшего использования заблокированных активов РФ в интересах Украины.

Ранее премьер-министр Бельгии назвал воровством использование замороженных активов РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами