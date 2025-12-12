На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Генерал раскрыл детали о попытках ВСУ ударить по химпредприятиям в России

Минобороны: ВСУ пытались атаковать химпредприятия в Великом Новгороде и Россоши
true
true
true
close
Минобороны России

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались нанести поражение химическим предприятиям в двух городах России — Великом Новгороде и Россоши. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-майор Алексей Ртищев, передает Минобороны России в Telegram-канале.

«Предотвращены попытки применения БПЛА по химическим предприятиям в Великом Новгороде и в городе Россоши Воронежской области», — заявил он.

По словам генерала, на производствах ведутся работы с веществами первого класса опасности. Он добавил, что украинская сторона пыталась также разрушить химически опасные объекты на территориях Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР).

Ртищев подчеркнул, что ВСУ прямо создавали угрозу химического поражения мирного населения. При этом Украина обвиняла Москву в якобы «умышленном создании техногенной катастрофы». В качестве подтверждения своих слов военный привел в пример массированные ракетные удары по промышленным предприятиям «Заря» в населенном пункте Рубежное, «Азот» в Северодонецке, по заводу «Коксохим» в Авдеевке.

В ходе выступления генерал обратил внимание, что в зоне спецоперации российские войска зафиксировали более 600 случаев применения украинской стороной химических средств и токсичных веществ.

По его словам, в 2025 году подобные случаи отмечались на территориях ДНР и ЛНР, а схроны с химическими взрывными устройствами находили на территории населенного пункта Ракитное Белгородской области.

Ранее в ОЗХО объяснили, почему Запад игнорирует применение Киевом химоружия против РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами