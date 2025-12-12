Генерал раскрыл детали о попытках ВСУ ударить по химпредприятиям в России

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались нанести поражение химическим предприятиям в двух городах России — Великом Новгороде и Россоши. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-майор Алексей Ртищев, передает Минобороны России в Telegram-канале.

«Предотвращены попытки применения БПЛА по химическим предприятиям в Великом Новгороде и в городе Россоши Воронежской области», — заявил он.

По словам генерала, на производствах ведутся работы с веществами первого класса опасности. Он добавил, что украинская сторона пыталась также разрушить химически опасные объекты на территориях Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР).

Ртищев подчеркнул, что ВСУ прямо создавали угрозу химического поражения мирного населения. При этом Украина обвиняла Москву в якобы «умышленном создании техногенной катастрофы». В качестве подтверждения своих слов военный привел в пример массированные ракетные удары по промышленным предприятиям «Заря» в населенном пункте Рубежное, «Азот» в Северодонецке, по заводу «Коксохим» в Авдеевке.

В ходе выступления генерал обратил внимание, что в зоне спецоперации российские войска зафиксировали более 600 случаев применения украинской стороной химических средств и токсичных веществ.

По его словам, в 2025 году подобные случаи отмечались на территориях ДНР и ЛНР, а схроны с химическими взрывными устройствами находили на территории населенного пункта Ракитное Белгородской области.

Ранее в ОЗХО объяснили, почему Запад игнорирует применение Киевом химоружия против РФ.