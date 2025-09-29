На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России запланировали дефицит бюджета на 2026 год

Дефицит федерального бюджета на 2026 год ожидается на уровне 3,8 трлн рублей
Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

Дефицит федерального бюджета в 2026 году достигнет 3,786 трлн рублей. Законопроект о бюджете на 2026–2028 гг. внесен в Госдуму, распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В 2027 году дефицит бюджета запланирован на уровне 3,186 трлн рублей, в 2028 году возрастет до 3,514 трлн рублей. Согласно прогнозам, в 2026 году доходы бюджета должны составить 40,3 трлн рублей, в 2027 году — 42,9 трлн рублей, а в 2028 году — 45,9 трлн рублей. Расходы за 2026-2028 года составят соответственно 44,1 трлн рублей, 46 трлн рублей и 49,4 трлн рублей.

В правительстве отметили, что одним из ключевых направлений нового бюджета будет демографическая политика. Так называемый «детский бюджет», выделенный на три года, превысит 10 трлн рублей. Средства по этой статье направят на выплаты единого пособия семьям с детьми, продолжение программы материнского капитала с индексацией, а также на субсидирование процентных ставок по семейной ипотеке.

Кроме того, по семейной выплате в виде возврата части подоходного налога родителям двух и более детей в 2026 году могут выплатить от 56 до 189 тысяч рублей в год. Об этом сообщил глава думского комитета по собственности и член финсовета Центробанка Сергей Гаврилов. По его словам, получить выплату смогут родители, у которых есть как минимум двое несовершеннолетних детей или дети-студенты до 23 лет.

Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить условия семейной ипотеки.

