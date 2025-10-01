США тратили на санкции против РФ выделенные Украине средства

Начиная с 2022 года американские ведомства направили свыше $164 млн из пакетов помощи Украине на меры по санкциям и экспортному контролю в отношении России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Счетной палаты США (GAO).

В документе говорится, что в период с 2022 финансового года по 30 сентября 2024 года ведомства США израсходовали средства из статей о финансировании Украины на мероприятия, связанных с санкциями и экспортным контролем в отношении России.

Больше всего средств потратил Госдепартамент — $53,4 млн. Минюст израсходовал свыше $52 млн, включая $46 млн из пакета мая 2022 года, минфин — $36,6 млн, а минторг — около $22,1 млн.

Часть этих денег была потрачена на расширение штата, технические ресурсы и проведение расследований, связанных с Россией. Как отмечается в отчете, расходы включали и содержание арестованной в 2022 году яхты Amadea, которая якобы принадлежала российскому бизнесмену Сулейману Керимову.

В августе сообщалось, что содержание арестованной в 2022 году яхты Amadea обошлось правительству США примерно в $32 млн за три года. Тогда же американские власти выставили ее на аукцион. Предварительная стоимость 100-метровой яхты составила около $325 млн.

Ранее в США произошел шатдаун.