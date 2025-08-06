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Власти США выставили на аукцион яхту Сулеймана Керимова

NBC: в США выставили на торги яхту, якобы принадлежащую сенатору Керимову
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Peter Seyfferth via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Американские власти выставили на аукцион конфискованную яхту Amadea, которая якобы принадлежит российскому сенатору Сулейману Керимову. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Торги по яхте состоятся 10 сентября. Организатором аукциона является компания National Maritime Services, доставившая Amadea с Фиджи в калифорнийский порт Сан-Диего.

Предварительная стоимость 100-метровой яхты составляет около $325 млн. Судно оборудовано бассейном, тренажерным залом и вертолетной площадкой. Каюты яхты рассчитаны на 16 пассажиров, экипаж насчитывает 36 человек.

Желающие принять участие в аукционе должны будут внести депозит в $10 млн.

Яхта была задержана властями Фиджи в апреле 2022 года после захода в исключительную экономическую зону страны без разрешения. Местные правоохранительные органы начали проверку, установив, что, предварительно, владельцем является Сулейман Керимов. Минюст США добился ареста судна через суд Фиджи и получил разрешение на его вывоз 7 июня 2022 года.

Помощник Керимова заявлял, что находящийся под западными санкциями сенатор не является владельцем этой яхты.

Ранее сообщалось, что живущий на яхте глава Valve купил производителя суперъяхт.

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