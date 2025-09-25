На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США подготовят план массовых увольнений на случай приостановки работы правительства

Politico: Белый дом поручил подготовить план сокращения персонала при шатдауне
true
true
true
close
J. Scott Applewhite/AP

Управление административно-бюджетной политики Белого дома поручило правительственным агентства США подготовить план по сокращению персонала на случай приостановки работы правительства (шатдаун). Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Издание напомнило, что во время шатдауна сотрудников федеральных ведомств массово отправляют в отпуск. Однако сейчас в Белом доме решили не отправлять сотрудников в отпуск, а сократить часть персонала. Кроме того, могут быть закрыты некоторые программы и проекты.

В статье, кроме того, подчеркивается, что Белый дом не планирует восстанавливать в должности сокращенных сотрудников.

Законопроект о финансировании федеральных агентств до 21 ноября был отклонен Сенатом США. При голосовании 44 сенатора высказались за принятие документа, в то время как 48 проголосовали против.

Если Палата представителей и Сенат не смогут прийти к соглашению по данному вопросу, работа правительства будет приостановлена с 1 октября, когда начинается новый финансовый год. В случае «шатдауна» пограничные, почтовые и социальные службы продолжат работу, однако государственные служащие, включая военнослужащих, останутся без оплаты труда.

Ранее Трамп допустил приостановку работы правительства США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами