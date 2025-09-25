В США подготовят план массовых увольнений на случай приостановки работы правительства

Управление административно-бюджетной политики Белого дома поручило правительственным агентства США подготовить план по сокращению персонала на случай приостановки работы правительства (шатдаун). Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Издание напомнило, что во время шатдауна сотрудников федеральных ведомств массово отправляют в отпуск. Однако сейчас в Белом доме решили не отправлять сотрудников в отпуск, а сократить часть персонала. Кроме того, могут быть закрыты некоторые программы и проекты.

В статье, кроме того, подчеркивается, что Белый дом не планирует восстанавливать в должности сокращенных сотрудников.

Законопроект о финансировании федеральных агентств до 21 ноября был отклонен Сенатом США. При голосовании 44 сенатора высказались за принятие документа, в то время как 48 проголосовали против.

Если Палата представителей и Сенат не смогут прийти к соглашению по данному вопросу, работа правительства будет приостановлена с 1 октября, когда начинается новый финансовый год. В случае «шатдауна» пограничные, почтовые и социальные службы продолжат работу, однако государственные служащие, включая военнослужащих, останутся без оплаты труда.

Ранее Трамп допустил приостановку работы правительства США.