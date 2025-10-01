В Госдуме спрогнозировали, что будет с ключевой ставкой в октябре

ЦБ на заседании 24 октября, скорее всего, снизит ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 16%. Об этом «Газете.Ru» заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Реакция фондового рынка на новости по государственным расходам и параметрам федерального бюджета оказалась негативной. Так, индекс Мосбиржи опустился на 1,54%, а индекс РТС снизился на 0,65%. Однако Банк России смотрит не на рынок ценных бумаг, а на показатели инфляции. Рост цен замедляется. Так, в августе годовые темпы инфляции снизились до 8,1% (с 8,8% в июле) на фоне охлаждения экономики. При этом проинфляционные риски сохраняются из-за роста в августе корпоративного (+1,6% м/м) и необеспеченного потребительского кредитования (+0,8%). Полагаю, что, если рост цен продолжит замедляться, и при условии отсутствия экономических шоков, ЦБ на октябрьском заседании снизит ключевую ставку. Скорее всего, на 1 процентный пункт», — отметил Аксаков.

По его прогнозу, скорее всего, процентные ставки по вкладам и кредитам снизятся вслед за уменьшением ключевой ставки.

Аксаков считает, что, несмотря на сложные решения по бюджету, цикл смягчения денежно-кредитной политики в этом году продолжится. Однако даже при благоприятной инфляционной динамике ЦБ вряд ли опустит ставку ниже 15%, заключил парламентарий.

12 сентября ЦБ снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 17%.

