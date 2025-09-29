Россиянам назвали сроки возвращения ключевой ставки к однозначным значениям

Ключевая ставка станет однозначной не ранее 2027 года и достигнет 7,5–8,5%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Инфляция вернется к целевым 4% не ранее 2027 года. Тогда ключевая ставка может вернуться в свой нейтральный диапазон, в область однозначных значений 7,5–8,5%. В этом сценарии ставки по вкладам будут около 6–7%, а ставки по кредитам — около 10%. Более раннее возвращение ключевой ставки в область однозначных значений возможно при улучшении в геополитической ситуации, нормализации бюджетной политики, ослаблении дефицита кадров, замедлении роста зарплат до уровней, соответствующих росту производительности труда», — отметил Васильев.

По его словам, геополитическое противостояние с Западом в настоящее время требует поддержания высоких госрасходов. Аналитик добавил, что дефицит бюджета этого года может быть повышен на 1,9 трлн рублей, до 5,7 трлн. А дефицит бюджета 2026 года увеличен до 4,6 трлн рублей с 2,2 трлн, ожидавшихся ранее, подчеркнул аналитик. Васильев напомнил заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в сентябре — «если дефицит бюджета будет выше, чем заложено в нашем базовом сценарии, мы будем ограничены в своих возможностях снижать ключевую ставку».

Поэтому двузначная ключевая ставка останется с нами и в 2025, и в 2026 году, уверен Васильев. По его базовому прогнозу, ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 17% до конца этого года. Инфляция к концу года замедлится до 6,2% с текущих 8,1%, допустил Васильев.

К концу следующего года он ожидает снижения ключевой ставки до 14% при инфляции 5,9%. При этом риски смещены в сторону более высоких значений по ключевой ставке, предупредил аналитик. В этом сценарии ставки по депозитам до конца следующего года останутся в районе 11–13%, ставки по кредитам — не ниже 15–17%, уточнил Васильев.

Ранее Набиуллина заявила, что быстрое снижение ключевой ставки может разогнать маховик инфляции.