Путин подписал указ об особенностях продажи федерального имущества

Путин подписал указ об особенностях продажи федерального имущества из-за санкций
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ об особенностях продажи федерального имущества на фоне санкций в отношении РФ. Соответствущий документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Установить, что в случаях, предусмотренных решением президента РФ, в целях обеспечения обороноспособности и безопасности РФ реализация имущества, находящегося в федеральной собственности (далее - федеральное имущество), может осуществляться с учетом <…> особенностей», — говорится в указе.

Сообщается, что введение механизма обусловлено недружественными действиями стран Запада и направлено на защиту национальных интересов России.

10 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что странам ЕС нужно срочно работать над новым решением, чтобы финансировать военный ответ Украины на базе активов РФ. Глава ЕК подчеркнула, что ЕС не намерен конфисковывать замороженные в Европе активы России, но использует их для выдачи кредитов в виде «репараций» Украине.

При этом это предложение раскритиковали в Бельгии. Министр бюджета королевства Венсан Ван Петегем назвал инициативу расплывчатой и отметил, что Бельгия последовательно выступает против конфискации суверенных активов и требует равномерного распределения рисков между европейскими странами.

Ранее глава ЕК назвала главный элемент в новом пакете санкций против России.

