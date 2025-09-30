На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава ЕК назвала главный элемент в новом пакете санкций против России

Глава ЕК: в новый пакет санкций ЕС против России войдут меры против СПГ
vonderleyen/X

В новый, 19-й пакет санкций Евросоюза в отношении России войдут меры против сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед совещанием коллегии еврокомиссаров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по вопросам безопасности, передает «Интерфакс».

Она рассказала, что ЕК предложила новый санкционный пакет жестких мер в отношении энергоносителей, финансовых услуг и торговли.

«И особенно — и это главный элемент — запрет на импорт СПГ из России в Европейский союз», — сказала она журналистам.

На прошлой неделе финский телерадиовещатель Yle сообщил, что Евросоюз не внес российский никель в 19-й пакет санкций из-за того, что он используется в европейской оборонной промышленности.

19 сентября Еврокомиссия утвердила содержание нового пакета санкций в отношении РФ. В него, в том числе, вошли меры против платежной системы «Мир» и ограничения, затрагивающие энергетический сектор России.

Ранее сообщалось, что ЕК намерена запретить гражданам ЕС инвестировать в туризм в России.

