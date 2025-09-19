На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Бельгии раскритиковали идею о «репарационном кредите» для Украины

Вице-премьер Бельгии Ван Петегем усомнился в идее ЕК о кредите для Украины
Global Look Press

Бельгия со скепсисом воспринимает предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен оформить для Украины «репарационный кредит» на основе доходов от замороженных активов РФ, заявил министр бюджета королевства Венсан Ван Петегем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы слышали заявление фон дер Ляйен, хотя я должен сказать, что на данный момент предложения являются расплывчатыми. <...> Все еще существует много неопределенностей, а также много рисков. Поэтому я немного скептически отношусь к предложению на рассмотрении», — сказал Ван Петегем.

Он отметил, что Бельгия последовательно выступает против конфискации суверенных активов и требует равномерного распределения рисков между европейскими странами.

10 сентября фон дер Ляйен заявила, что странам ЕС нужно срочно работать над новым решением, чтобы финансировать военный ответ Украины на базе активов РФ. Глава ЕК подчеркнула, что ЕС не намерен конфисковывать замороженные в Европе активы России, но использует их для выдачи кредитов в виде «репараций» Украине.

Ранее Медведев пригрозил «уродцам из Брюсселя» ответом на конфискацию активов России.

