Глава Еврокомиссии рассказала, как в ЕС используют активы России

Европейская комиссия не намерена конфисковывать замороженные в Европе активы России, но использует их для выдачи кредитов в виде «репараций» Украине. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в Евросоюзе, передает ТАСС.

По ее словам, странам ЕС нужно срочно работать над новым решением, чтобы финансировать военный ответ Украины на основе активов РФ.

«За счет средств, связанных с этими российскими активами, мы можем выделить Украине репарационный кредит», — сказала глава ЕК.

Она уточнила, что сами активы не будут конфискованы. Украина начнет расплачиваться по кредиту только тогда, когда Россия выплатит репарации, подчеркнула фон дер Ляйен.

До этого глава МИД Бельгии Максима Прево заявил, что Брюссель согласится на использование замороженных активов России стоимостью около €200 млрд при условии, что Европейский союз разделит юридические риски.

В конце августа газета Politico писала, что Европейский союз обсуждает планы по переводу замороженных на Западе российских активов в «более рискованные инвестиции» для получения от них большей выгоды, чтобы направить полученные средства на Украину.

В Европе на данный момент заморожены более €200 млрд российских активов, большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Сами средства пока не конфисковали, однако Брюссель передает Киеву прибыль от активов.

