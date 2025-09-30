На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как защититься от мошенников в сфере ЖКХ

Сенатор Епифанова: старшие по дому не имеют права требовать СМС-коды
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Старшие по дому не имеют права требовать от россиян СМС-коды, паспортные данные, сведения о работе, заявила «Газете.Ru» сенатор, экс-вице-спикер Госдумы, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова. Так она прокомментировала сообщения о новой мошеннической схеме, в рамках которой аферисты выдают себя за старших по дому и просят личные данные россиян.

«К большому сожалению, случаи мошенничества в сфере ЖКХ продолжают встречаться довольно часто — например, злоумышленники выдают себя за старших по дому и под разными предлогами требуют у жильцов личные данные. Аферисты звонят или пишут в мессенджеры, убеждая людей, что это необходимо якобы для срочного решения «коммунальных» вопросов или замены домофона, просят граждан сообщить им СМС-коды, которые якобы необходимы для получения новых ключей. Мошенники стремятся получить от граждан доступ к их личным кабинетам в банках и государственных сервисах, чтобы снять со счетов деньги или оформить кредит», — отметила Епифанова.

По ее словам, старшие по дому не имеют права требовать от жильцов конфиденциальную информацию. А паспортные данные и информацию о работе могут запрашивать лишь управляющие компании и только для целей, связанных с обслуживанием дома и предоставлением коммунальных услуг, добавила сенатор.

Чтобы защититься от мошеннических атак, сенатор рекомендовала быстро прекращать сомнительные разговоры и тут же перепроверять информацию через официальные каналы — управляющую компанию, реального старшего по дому или ТСЖ. Для безопасного взаимодействия Епифанова посоветовала использовать для коммуникаций прежде всего российский мессенджер Max или приложения, связанные с муниципальными цифровыми сервисами, быть всегда бдительными и осторожными.

Мошенники начали выдавать себя за старших по дому: звонят и пишут в мессенджерах, требуя «подтвердить» персональные данные якобы для нужд ЖКХ, сообщило РИА Новости 25 сентября.

Ранее сообщалось, что мошенники начали атаковать девушек в день рождения через «доставку подарков».

