Мошенники стали применять новую схему обмана россиян

Мошенники стали обманывать россиян, притворяясь старшими по дому. Об этом сообщает РИА Новости.

Аферисты от имени старших по дому звонят или пишут в мессенджерах, прося граждан подтвердить персональные данные якобы для нужд ЖКХ.

В свою очередь старшие по дому предупреждают, что они никогда не собирают с жильцов таких сведений. Имея персональные данные человека, мошенники могут получить доступ к его кредитной истории, информации о работе и личному кабинету на «Госуслугах».

23 сентября пресс-служба Центрального банка России сообщила, что мошенники массово звонят россиянам под видом курьеров из популярных маркетплейсов и просят предоставить им одноразовые банковские коды.

В Центробанке подчеркнули, что настоящие сотрудники маркетплейсов и служб доставки никогда не запрашивают коды из СМС, паспортные данные или реквизиты банковских карт. Единственным верным решением при поступлении такого звонка является немедленное прекращение разговора.

Ранее в России создали систему защиты криптовалютных проектов от мошенников.