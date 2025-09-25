На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мошенники стали применять новую схему обмана россиян

Мошенники пытаются обманывать россиян под видом старших по дому
Мошенники стали обманывать россиян, притворяясь старшими по дому. Об этом сообщает РИА Новости.

Аферисты от имени старших по дому звонят или пишут в мессенджерах, прося граждан подтвердить персональные данные якобы для нужд ЖКХ.

В свою очередь старшие по дому предупреждают, что они никогда не собирают с жильцов таких сведений. Имея персональные данные человека, мошенники могут получить доступ к его кредитной истории, информации о работе и личному кабинету на «Госуслугах».

23 сентября пресс-служба Центрального банка России сообщила, что мошенники массово звонят россиянам под видом курьеров из популярных маркетплейсов и просят предоставить им одноразовые банковские коды.

В Центробанке подчеркнули, что настоящие сотрудники маркетплейсов и служб доставки никогда не запрашивают коды из СМС, паспортные данные или реквизиты банковских карт. Единственным верным решением при поступлении такого звонка является немедленное прекращение разговора.

Ранее в России создали систему защиты криптовалютных проектов от мошенников.

