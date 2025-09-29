На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мошенники начали атаковать девушек в день рождения через «доставку подарков»

SHOT предупредил о мошенниках, обманывающих именинниц под видом подарков
Shutterstock/MergeIdea

Мошенники стали массово обманывать девушек в день рождения, выдавая себя за службу доставки и обещая подарки и цветы от близких. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации канала, злоумышленники используют новую схему: они звонят именинницам с самого утра, утверждая, что им нужно согласовать дату доставки подарка. От кого он — не сообщают, ссылаясь на «сюрприз». Девушки часто не подозревают подвох и диктуют мошенникам паспортные данные и актуальный адрес.

После этого жертвам приходит СМС с кодом для «подтверждения доставки». Некоторые успевают вовремя понять обман, но другие вместо подарков теряют деньги с банковской карты.

До этого мошенники стали обманывать россиян, притворяясь старшими по дому. Аферисты от имени старших по дому звонят или пишут в мессенджерах, прося граждан подтвердить персональные данные якобы для нужд ЖКХ.

В свою очередь старшие по дому предупреждают, что они никогда не собирают с жильцов таких сведений.

Ранее пожилой москвич раскусил мошенников, пытавшихся выманить 1,4 млн рублей.

