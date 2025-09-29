Названа сумма, которую может составить МРОТ в России в следующем году

Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект об установлении МРОТ в 27 тыс. рублей

Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) со следующего года в размере 27 903 рублей. Документ опубликовали в думской электронной базе.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля в месяц», — говорится в тексте проекта федерального закона.

24 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал увеличение МРОТ в России с 2026 года более чем на 20%.

Позже член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что повышение МРОТ повлечет за собой увеличение минимального размера отпускных, больничных и декретных выплат. При этом, отметил Машаров, на уже назначенную пенсию повышение МРОТ не повлияет, но окажет влияние на будущую, поскольку отчисления работников в СФР увеличиваются.

Федеральный МРОТ в России в текущем году составляет 22 440 руб.

