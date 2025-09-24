На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мишустин анонсировал увеличение МРОТ в России с 2026 года

Мишустин: МРОТ в России с января 2026 года вырастет более чем на 20%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с января 2026 года вырастет в России более чем на 20%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

«Он вырастет более чем на 20% и с 1 января следующего года составит 27 093 рубля», — сказал Мишустин на заседании правительства.

По его словам, это будет способствовать увеличению зарплат 4,5 млн россиян. Глава кабмина также пообещал, что индексация МРОТ продолжится.

До этого лидер фракции «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов предложил повысить МРОТ в РФ до 50 тысяч рублей. По его словам, экономика высоких зарплат должна сочетаться с политикой низких расходов населения. Он отметил, что только тогда появятся условия для высоких темпов экономического роста.

Соответствующий законопроект о повышении МРОТ до 50 тысяч рублей с 2026 года Миронов внес на рассмотрение Госдумы. Он заявил, что сегодняшний размер оплаты труда нуждается в срочном пересмотре, так как он не позволяет россиянам жить на достойном уровне.

Ранее в России оценили вероятность радикального повышения МРОТ.

