В ОП России рассказали, какие выплаты вырастут вслед за МРОТ

ОП России: вслед за МРОТ в 2026 году вырастут больничные и декретные выплаты
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Повышение МРОТ более чем на 20% со следующего года повлечет за собой увеличение минимального размера отпускных, больничных и декретных выплат. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«МРОТ влияет на различные аспекты, в том числе на зарплату, отпускные и командировочные, пособие по временной нетрудоспособности, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, а также на страховые взносы», — сказал он.

При этом, отметил Машаров, на уже назначенную пенсию повышение МРОТ не повлияет, но окажет влияние на будущую, поскольку отчисления работников в СФР увеличиваются.

«Пенсионные баллы начисляются за страховые взносы, которые осуществляет работодатель. Они напрямую зависят от размера заработной платы. Если заработная плата растет, то, соответственно, растет и будущая пенсия», — пояснил собеседник агентства.

Федеральный МРОТ в России в текущем году составляет 22 440 руб. С 1 января 2026 года он должен вырасти до 27 093 руб.

24 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал увеличение МРОТ в России с 2026 года. По его словам, минимальный размер оплаты труда с января следующего года вырастет более чем на 20%.

Ранее в России оценили вероятность радикального повышения МРОТ.

