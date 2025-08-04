В России оценили вероятность радикального повышения МРОТ

Радикальное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России маловероятно. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики Университета «Синергия» Юлия Тулупникова.

Профсоюзы России предложили повысить МРОТ до 52 тыс. рублей 22 июля. По их мнению, норму следует рассчитывать на основе минимального потребительского бюджета — это более 52 тыс. рублей. Формального повышения МРОТ недостаточно, заявил глава ФНПР Сергей Черногаев.

«Радикальное повышение МРОТ в России может показаться справедливым, особенно с учетом реальной стоимости жизни, но оно маловероятно. Конечно, задача профсоюзов в том и состоит, чтобы отстаивать интересы работников, однако стоит учитывать текущую экономическую ситуацию, для которой реализация подобного решения может оказаться весьма рискованной. В 2025 году МРОТ в очередной раз был увеличен — сразу на 16,6% (до 22 440 рублей). Но это все же не удвоение его уровня, которое практически предлагается профсоюзами», — отметила Тулупникова.

Она допустила, что увеличение МРОТ может привести к сокращению рабочих мест. Экономист пояснила, что некоторые работодатели наверняка попытаются заменить низкоквалифицированных работников более дешевой рабочей силой либо избавиться от них за счет развития автоматизации и цифровизации, а некоторые могут даже пойти на сокращение объема производства.

«В последнем случае это может тормозить экономический рост. Второе негативное последствие из числа возможных — это ускорение инфляции. Из-за повышения МРОТ вырастут издержки предприятий на оплату труда, что вполне может быть переложено на потребителей за счет повышения цен. Ну и наконец, данная мера способна снизить конкурентоспособность небольших предприятий, которые работают в отраслях с низкой добавленной стоимостью. Их финансовое положение окажется под угрозой», — предположила Тулупникова.

Тулупникова сказала, что зарплаты вырастут у тех, кто получает минимальную оплату труда, соответственно, их благосостояние увеличится. Экономист добавила, что в стране снизится неравенство между бедными и богатыми, количество бедных россиян сократится. Эксперт уточнила, что повышение МРОТ повысит уровень средней зарплаты в целом по экономике, так как работодатели будут вынуждены увеличивать оплату труда и иным работникам, а не только низкооплачиваемым.

Ранее в Госдуме рассказали, как повышение МРОТ повлияет на зарплату.