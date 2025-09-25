Путин рассказал, когда будут исчерпаны ресурсы урана

Ресурсы урана, по прогнозам, будут исчерпаны к 2090 году, но это может произойти и раньше. Об этом сообщил на Международном форуме «Мировая атомная неделя» президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«По оценкам ОЭСР, все ресурсы урана при оптимистичном сценарии будут полностью исчерпаны к 2090 году, это примерно 8 миллионов тонн. Однако фактически может это произойти уже и в 2060-е годы, то есть это все очень быстро, на наших глазах может все это произойти», — отметил глава государства.

В июле научный руководитель Физико-энергетического института имени А.И. Лейпунского (ГНЦ РФ — ФЭИ) Владимир Троянов в разговоре с «Газетой.Ru» скептически отнесся к перспективам добычи урана из Мирового океана, назвав заявления о подобных планах «сказками». Он уточнил, что имеющихся технических запасов хватит на 50–70 лет. После этого вся атомная энергетика, по сути, станет лишь эпизодом в истории человечества, подчеркнул эксперт.

Ранее глава минэнерго США сообщил, что Вашингтон не может обойтись без обогащенного урана из РФ.