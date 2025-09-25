На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал, когда будут исчерпаны ресурсы урана

Путин: ресурсы урана могут быть исчерпаны к 2090 году
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Ресурсы урана, по прогнозам, будут исчерпаны к 2090 году, но это может произойти и раньше. Об этом сообщил на Международном форуме «Мировая атомная неделя» президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«По оценкам ОЭСР, все ресурсы урана при оптимистичном сценарии будут полностью исчерпаны к 2090 году, это примерно 8 миллионов тонн. Однако фактически может это произойти уже и в 2060-е годы, то есть это все очень быстро, на наших глазах может все это произойти», — отметил глава государства.

В июле научный руководитель Физико-энергетического института имени А.И. Лейпунского (ГНЦ РФ — ФЭИ) Владимир Троянов в разговоре с «Газетой.Ru» скептически отнесся к перспективам добычи урана из Мирового океана, назвав заявления о подобных планах «сказками». Он уточнил, что имеющихся технических запасов хватит на 50–70 лет. После этого вся атомная энергетика, по сути, станет лишь эпизодом в истории человечества, подчеркнул эксперт.

Ранее глава минэнерго США сообщил, что Вашингтон не может обойтись без обогащенного урана из РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами