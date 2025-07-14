Российский ученый усомнился в реальности планов Китая добывать уран из воды

Как сообщают новостные агентства, китайские ученые разработали новый метод извлечения урана из морской воды — значительно дешевле и эффективнее предыдущих технологий. Учитывая тот факт, что в мировом океане растворено около 4,5 млрд тонн урана (в 1000 раз больше, чем в наземных месторождениях), это радикально меняет глобальный рынок и представление о будущем атомной отрасли. Между тем научный руководитель Физико-энергетического института имени А.И. Лейпунского (ГНЦ РФ — ФЭИ) Владимир Троянов, выступая на площадке первого международного научно-практического форума «Земляне», в разговоре с «Газетой.Ru» скептически отнесся к перспективам добычи урана из Мирового океана.

«Не надо верить заявлениям, что мы будем добывать уран из морской воды. Это сказки», — заявил он.

Троянов утверждает, что имеющихся технических запасов хватит на 50–70 лет.

«И после этого вся атомная энергетика, по сути, станет лишь эпизодом в истории человечества. Эпизодом очень непростым, дорогостоящим, опасным», — сказал эксперт.

По его мнению, будущее атомной энергетики связано не с Мировым океаном, а с реакторами на быстрых нейтронах.

«У всех ведущих стран сегодня есть понимание того, что они будут вытеснять водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭР). Правда, пока их внедрение тормозится, поскольку это сложнее и дороже», — считает Троянов.

Возможность использования быстрых нейтронов в исследовательских реакторах была предложена еще в СССР на заре развития ядерной энергетики.

«Оказалось, что если мы начнем реализовывать эту задачу, у нас появится неограниченное количество плутония. Конечно же, тогда все считали, что главная цель — это наработка плутония для ядерного оружия. Позже стало понятно, что это можно использовать для почти бесконечного обеспечения человечества энергией. По сути, мы имеем источник энергии на 2–3 тысячи лет. Причем это не слишком оптимистичная оценка», — заключил эксперт.

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