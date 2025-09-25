На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В интернете распродают элитную мебель Ходорковского

Mash: элитную мебель из бывшего кабинета Ходорковского продают за полцены
true
true
true
close
Telegram-канал «Mash»

В интернете распродают элитную итальянскую мебель из бывшего кабинета основателя нефтекомпании ЮКОС Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Остатки мебели не могут продать с февраля даже с 50%-ной скидкой. Так, на продажу выставлен письменный стол, который готовы отдать за 250 тыс. рублей вместо 600 тыс. рублей, а тумбу — за 300 тыс. рублей вместо 475 тыс. рублей.

Вся мебель находится в готическом замке барона Людвига Кнопа в Басманном районе, который Ходорковский арендовал в 90-е годы на 49 лет. После частичной реставрации бизнесмен использовал этот дом для приемов. В 2017 году здание было продано кипрской офшорной компании, где в дальнейшем были открыты офисы. Позже с помощью частных инвесторов началась реставрация здания. Замок хотели превратить в музей первого его владельца.

В данный момент наследники барона Кнопа в России и Германии собирают экспонаты для музея, параллельно избавляясь от мебели Ходорковского, но покупателя пока не удается найти.

Михаил Ходорковский — бывший совладелец и глава нефтяной компании «ЮКОС». В 2003 году арестован, в 2005 году признан российским правосудием виновным в мошенничестве и других преступлениях. 20 декабря 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании, и Михаил Ходорковский покинул колонию.

В мае 2022 года бизнесмена внесли в реестр иностранных агентов. В начале 2024 года МВД России заново объявило Ходорковского в розыск после возбуждения дела о дискредитации Вооруженных сил России.

Ранее продюсер Дзюник заявил, что Ходорковский заплатил $1 млн Пугачевой за интервью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами