В интернете распродают элитную мебель Ходорковского

В интернете распродают элитную итальянскую мебель из бывшего кабинета основателя нефтекомпании ЮКОС Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Остатки мебели не могут продать с февраля даже с 50%-ной скидкой. Так, на продажу выставлен письменный стол, который готовы отдать за 250 тыс. рублей вместо 600 тыс. рублей, а тумбу — за 300 тыс. рублей вместо 475 тыс. рублей.

Вся мебель находится в готическом замке барона Людвига Кнопа в Басманном районе, который Ходорковский арендовал в 90-е годы на 49 лет. После частичной реставрации бизнесмен использовал этот дом для приемов. В 2017 году здание было продано кипрской офшорной компании, где в дальнейшем были открыты офисы. Позже с помощью частных инвесторов началась реставрация здания. Замок хотели превратить в музей первого его владельца.

В данный момент наследники барона Кнопа в России и Германии собирают экспонаты для музея, параллельно избавляясь от мебели Ходорковского, но покупателя пока не удается найти.

Михаил Ходорковский — бывший совладелец и глава нефтяной компании «ЮКОС». В 2003 году арестован, в 2005 году признан российским правосудием виновным в мошенничестве и других преступлениях. 20 декабря 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании, и Михаил Ходорковский покинул колонию.

В мае 2022 года бизнесмена внесли в реестр иностранных агентов. В начале 2024 года МВД России заново объявило Ходорковского в розыск после возбуждения дела о дискредитации Вооруженных сил России.

