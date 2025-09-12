На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Это уже не секрет»: продюсер раскрыл, кто заплатил за интервью Пугачевой

Продюсер Дзюник заявил, что Ходорковский заплатил $1 млн Пугачевой за интервью
true
true
true
close
Скажи Гордеевой/YouTube

Экс-директор Филиппа Киркорова, продюсер Леонид Дзюник предположил, что певица Алла Пугачева дала интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) ради денег, которые ей предложил экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом). Слова эксперта передает aif.ru.

«Это уже как бы не секрет, кто заплатил за это интервью — господин Ходорковский. <…> Три с половиной года молчать-молчать, и вдруг разразиться четырехчасовым интервью. С чего бы вдруг? Конечно, за деньги!» — высказался Дзюник.

Продюсер считает, что Примадонна заработала на беседе около $1 млн. Она решилась на подобный шаг, поскольку столкнулась с финансовыми трудностями за границей: ей нужно оплачивать аренду «шикарной виллы в Юрмале и квартиры в Израиле».

«Концертов у нее нет. Галкин не может постоянно ездить по миру, оскорблять, унижать людей, которые остались жить в России. Ну раз, ну два, и все», — отметил Дзюник.

Также Дзюник заявил, что своим интервью Пугачева «поставила крест» на своем возвращении в Россию. Он уточнил, что россияне не смогут простить артистку то, что она восхваляла в разговоре с Гордеевой экс-президента Чечено-Ингушетии Джохара Дудаева.

«Можно простить, забыть там и унижение людей, которые с ней работали, которые помогали, которые были ее мужьями, обеспечивали ее финансово. Это все можно простить. Но как можно просить восхваления террориста?» — уверен Дзюник.

Ранее Познер возмутился, что интервью Пугачевой длится три часа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами