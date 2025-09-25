На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали наименее рискованные инструменты для инвестирования

Специалист Олейник: валютные облигации можно рассмотреть для инвестирования
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Облигации федерального займа и бумаги крупнейших российских корпораций в рублях являются наименее рискованными инструментами для инвестирования. Об этом Pravda.Ru рассказал финансовый эксперт, автор YouTube-канала «Деньги не спят» Василий Олейник.

По его словам, можно также рассмотреть валютные облигации, которые выступают в роли аналога валютного депозита с более высокой прибылью. Он также обратил внимание на фонды денежного рынка, доходность которых привязана к ключевой ставке Центробанка, и на облигации с плавающей ставкой.

«По многим бумагам доходность на 2% выше ключевой ставки. Если ставка 18%, облигация приносит 20%. Даже если ставка снизится, доходность останется выше депозитов», — добавил Олейник.

Результаты совместного исследования Сбера и УК «Первая» до этого показали, что четверть россиян (25%) готовы инвестировать на два-три года. Опрос показал, что 19% россиян готовы инвестировать на 4-5 лет, 17% — на 6-10 лет, 5% — более 10 лет, а 7% — более 15 лет. Больше всего потенциальных долгосрочных инвесторов живут в Ярославле, Кирове и Санкт-Петербурге. Также на маленький срок готовы вкладываться жители Ижевска, Саратова и Севастополя.

Ранее в Сбере отметили рост венчурных вложений в AI-стартапы.

