В Сбере отметили рост венчурных вложений в AI-стартапы

Генеративный ИИ (GenAI) стал ключевой технологией, почти треть всех венчурных вложений в 2024-м пришлась на AI-стартапы, объем инвестиций в сектор вырос более чем на 80% год к году, в первой половине 2025-го тренд только усилился. Об этом сообщил в интервью Chinadaily первый зампред Сбера Александр Ведяхин.

Он добавил, что мир технологий и венчура становится многополярным, также на первое место вышло не число сделок, а направление движения капитала. По словам Ведяхина, компании, работающие с GenAI, привлекли свыше половины всех глобальных венчурных инвестиций.

«Популярность технологии связана со снижением порога входа. Если раньше для запуска GenAI-стартапа требовались высококвалифицированные профильные специалисты, сейчас достаточно иметь готовый AI-сервис — например, GigaChat, который не требует специальных навыков и быстро развертывается», — отметил Ведяхин.

Он сообщил, что Китай стабильно входит в топ-10 направлений международной экспансии для российских и иностранных основателей, которые подают заявки в Sber500. В частности, среди стартапов последнего набора акселератора, уже вышедших на иностранные рынки, 13% выбрали для экспансии именно Китай.

«И это не случайно, ведь КНР открывает уникальные возможности для масштабирования и развития технологического бизнеса», — подчеркнул Ведяхин.