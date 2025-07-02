Россияне назвали комфортные сроки для инвестиций

Четверть россиян (25%) готовы инвестировать на 2-3 года, следует из результатов совместного исследования Сбера и УК «Первая» в преддверии Международного финансового конгресса, сообщает пресс-служба банка.

Опрос показал, что 19% россиян готовы инвестировать на 4-5 лет, 17% — на 6-10 лет, 5% — более 10 лет, а 7% — более 15 лет.

В ходе опроса удалось выяснить, что больше всего потенциальных долгосрочных инвесторов живут в Ярославле, Кирове и Санкт-Петербурге. Также на маленький срок готовы вкладываться жители Ижевска, Саратова и Севастополя.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбера Руслана Вестеровского, готовность россиян вкладываться на сроки от 5 лет является хорошим знаком для российского фондового рынка и российской экономики.

«С учетом того, что компании и государство сейчас активно продвигают инструменты, которые способствуют увеличению срока вложений, в частности, программу долгосрочных сбережений, новый ИИС третьего типа или долевое страхование жизни, доля россиян, инвестирующих долгосрочных, будет расти», — сказал он.

Также опрос показал, что 35,7% респондентов считают достаточной рублевую доходность 10% годовых, 32,2% — более 20%. Что касается валюты, 38,6% считают достаточной 5% годовых, а 31,1% — 10%.

Опрос проходил в марте 2025 года в городах России с населением более 500 тыс. человек. Всего в нем приняли участие 6000 человек.