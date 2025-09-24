Кабмин одобрил проект трехлетнего бюджета

Правительство России одобрило проект бюджета на ближайшие три года — с 2026 по 2028 годы. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

По данным правительства, выполнение социальных обязательств перед гражданами, а также обеспечение потребностей обороны и безопасности страны станут ключевыми приоритетами бюджета на указанный период времени.

Также среди ключевых целей нового бюджета значится поддержка семей участников специальной военной операции (СВО) на Украине.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проект российского бюджета на следующие три года абсолютно сбалансированный. Он заявил, что все социальные обязательства выполняются и будут выполняться в полном объеме.

24 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил, что с января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране вырастет более чем на 20% — до 27 093 рубля. По словам главы кабмина, это будет способствовать увеличению зарплат 4,5 млн россиян. Также он пообещал, что индексация МРОТ продолжится.

Ранее в Госдуме оценили идею собирать с богатых россиян «социальную десятину».